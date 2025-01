DKSH geht neue Partnerschaft mit Deva Industries in Singapur ein - Aktie verliert dennoch

Dabei würden die Anytime Windeln für Erwachsene künftig in Singapur vertrieben.

Mit der Partnerschaft stärkt DKSH sein Gesundheitsportfolio und seine Positionierung in Singapur, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Deva Industries ist gemäss Mitteilung Marktführer im Bereich medizinischer Einwegartikel, darunter etwa Windeln für Erwachsene, Damenbinden, chirurgische Masken oder antiseptische Tücher.

Im Rahmen der Partnerschaft werde DKSH einen umfassenden Marktexpansionsservice anbieten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Anytime-Windeln in Singapur sowohl in lokalen Geschäften als auch in Einzelhandelsketten und Online-Marktplätzen leicht erhältlich sind.

Die DKSH-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 70,40 Franken.

