DKSH erwirbt italienische Victa Food

Zürich (awp) - Die auf Marktdienstleistungen in Asien spezialisierte DKSH expandiert in Europa und übernimmt die italienische Victa Food. Der Zukauf erweitere das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln in Italien und biete gleichzeitig gute Cross-Selling-Möglichkeiten für bestehende Kunden, teilte DKSH am Donnerstag mit.

Victa Food wurde gemäss Communiqué im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mogliano Veneto, in der Nähe der Lagunenstadt Venedig. Die Firma verkauft funktionelle Inhalts- und Zusatzstoffe für die Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen und pflanzenbasierten Lebensmittellösungen liegt. Der Zukauf soll DKSH einen Zugang zum Fleischersatz-Markt ermöglichen, heisst es weiter.

Der Abschluss der Transaktion wird laut Communiqué für das zweite Quartal 2022 erwartet. Angaben zum Kaufpreis oder Umsatz von Victa Food werden keine gemacht.

kw/cf