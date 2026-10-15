Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9305 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’135 0.7%  Bitcoin 66’955 -1.4%  Dollar 0.8303 -0.6%  Öl 104.2 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
DocMorris-Aktie: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
Cicor-Aktie: Umsatz steigt im dritten Quartal
ARYZTA-Aktie: Heiner Kamps soll neuer Verwaltungsratspräsident werden
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Suche...
ETF Sparplan

DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 08:03:36

DKSH erweitert Partnerschaft mit GNT für natürliche Farben in Vietnam

DKSH
71.36 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Der Marktexpansionsdienstleister DKSH baut seine Zusammenarbeit mit GNT International aus, einem Hersteller von Lebensmittelfarben GNT International in Asien. DKSH werde ab sofort das Exberry-Portfolio an natürlichen Farben für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Vietnam vertreiben, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH für den niederländischen Hersteller Aufgaben zur Geschäftsentwicklung, Marktanalysen, Marketing und Vertrieb sowie Distribution und Logistik der Produkte. Hinzu kommen regulatorische Unterstützung und technische Dienstleistungen. Ziel sei es, das Wachstum der natürlichen Farblösungen von GNT im vietnamesischen Lebensmittel- und Getränkemarkt zu beschleunigen.

awp-robot/mk/ra

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DKSH AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten