DKSH erweitert Partnerschaft mit GNT für natürliche Farben in Vietnam

Zürich (awp) - Der Marktexpansionsdienstleister DKSH baut seine Zusammenarbeit mit GNT International aus, einem Hersteller von Lebensmittelfarben GNT International in Asien. DKSH werde ab sofort das Exberry-Portfolio an natürlichen Farben für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Vietnam vertreiben, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH für den niederländischen Hersteller Aufgaben zur Geschäftsentwicklung, Marktanalysen, Marketing und Vertrieb sowie Distribution und Logistik der Produkte. Hinzu kommen regulatorische Unterstützung und technische Dienstleistungen. Ziel sei es, das Wachstum der natürlichen Farblösungen von GNT im vietnamesischen Lebensmittel- und Getränkemarkt zu beschleunigen.

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