DKSH ernennt Livia Baratta zur neuen Chefin Investor Relations - Aktie leichter

Sie wird ihr Amt zum 1. Oktober antreten, wie das Unternehmen auf seiner Webseite am Freitag mitteilte.

Baratta folgt auf Till Leisner, der eine Tätigkeit ausserhalb des Unternehmens annehmen wird. Sie kommt von SGS zu DKSH, wo sie bisher als stellvertretende Leiterin Investor Relations tätig war. Im neuen Amt wird sie direkt an CEO Stefan Butz berichten. Die DKSH-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,15 Prozent auf 67,30 Franken nach.

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Zürich (awp)