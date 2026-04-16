DKSH erhält Aufträge von Yeastup und Sanofi

Zürich (awp) - DKSH hat zwei neue Aufträge erhalten. Der eine kommt vom Schweizer Food-Tech-Unternehmen Yeastup und der zweite vom französischen Pharmakonzern Sanofi.

Für letzteren wird DKSH künftig den Vertrieb von kardiovaskulären Behandlungen in Malaysia, Singapur und Thailand übernehmen, wie DKSH am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig übernimmt das Unternehmen auch den Vertrieb von Medikamenten gegen Diabetes von Sanofi in Singapur und Thailand.

Für Yeastup wird DKSH künftig Ballaststoff-Ingredienzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreiben. Im Rahmen der Vereinbarung kümmert sich DKSH auch um die Geschäftsentwicklung, das Marketing sowie um die Logistik- und Distributionsdienstleistungen.

cf/cg