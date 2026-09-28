DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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28.09.2026 07:00:03
DKSH and Grünenthal Announce New Partnership Agreement to Accelerate Access to Innovative Pain Management Solutions Across Eight Markets in Asia-Pacific
|
DKSH Management Ltd.
/ Key word(s): Partnership
Media release
DKSH and Grünenthal have entered into a new regional partnership agreement covering eight Asia-Pacific markets. The collaboration combines Grünenthal’s leadership in pain management with DKSH Healthcare’s integrated end-to-end commercialization platform to accelerate access to innovative therapies and support future portfolio growth across the region.
Singapore, September 28, 2026 – DKSH Business Unit Healthcare, a strategic healthcare business partner and leading provider of Market Expansion Services for pharmaceutical, over-the-counter (OTC), consumer health and medical device companies, has expanded its partnership with Grünenthal, a global leader in pain management and research. Under the new regional agreement, DKSH will support the commercialization of four products from Grünenthal’s specialty pain portfolio, including the launch of Qutenza®, Vimovo®, Palexia® and Zomig® in up to eight markets in Asia-Pacific, namely Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The agreement marks the next phase of a successful partnership which previously covered three medicines from Grünenthal’s established portfolio, strengthening the commitment of both companies to improving access to holistic pain management solutions for patients across the region.
About DKSH
For more information please contact:
DKSH Holding Ltd.
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|DKSH Management Ltd.
|Wiesenstrasse 8
|8008 Zurich
|Switzerland
|Phone:
|044 386 72 72
|E-mail:
|media@dksh.com
|Internet:
|www.dksh.com
|ISIN:
|CH0126673539
|Valor:
|12667353
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2405748
|End of News
|EQS News Service
|
2405748 28.09.2026 CET/CEST
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