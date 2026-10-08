DKSH-Aktie zieht an: Partnerschaft mit Novartis für Augenheilkunde in Singapur

Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt dabei Agenturleistungen für das Augenheilkunde-Portfolio von Novartis , darunter Vertrieb, Marketing sowie Kredit- und Inkassodienstleistungen.

Ziel ist es, die Versorgung von Patienten und die Unterstützung von Fachkräften im Bereich Augenheilkunde zu stärken, wie DKSH am Donnerstag mitteilte.

Die DKSH-Aktie steigt im Schweizer Handel zeitweise um 1,15 Prozent auf 70,50 Franken.

awp-robot/ls

Zürich (awp)