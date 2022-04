DKSH-Aktie: Vertrieb isländischer Schokolade in China

DKSH wird demnach die Premiumschokolade von Omnom in China vertreiben.

Durch die Partnerschaft mit DKSH will das isländische Unternehmen seine Offline-Marktpräsenz in China ausbauen, wie DKSH am Donnerstag mitteilt. Das Handelshaus werde Marketing und Vertrieb, Logistik und Vertrieb für die gesamte Serie der Schokoladenprodukte von Omnom bereitstellen. Dadurch würden vor allem die Offline-Einzelhandelskanäle wie Premium-Stores und Kaufhäuser abgedeckt.

Omnom wird weiteren Angaben zufolge in Island in kleinen Chargen hergestellt. Die mit Schokolade überzogenen Malzkugeln seien die erste und einzige "Bean-to-Bar"-Schokoladenmarke aus Island und habe über 50 Auszeichnungen gewonnen.

Zürich (awp)