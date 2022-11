DKSH-Aktie: Übernahme von Terra Firma in Nordamerika abgeschlossen

Damit wird das Geschäft mit Spezialchemikalien gestärkt.

Die Übernahme sei ein wichtiger Schritt in der Strategie von DKSH, eine globale Distributionsplattform für Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe aufzubauen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Laut früheren Angaben beschäftigt Terra Firma an den Standorten Los Angeles, Dallas, Baltimore und Toronto rund 100 Mitarbeitende und dürfte im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 240 Millionen US-Dollar erzielen.

Bei der Ankündigung der Übernahme hatte es ausserdem geheissen, dass DKSH mindestens 80 Prozent an der Gesellschaft übernehmen werde, während die restlichen Aktien im Besitz des aktuellen Managements blieben. Der Unternehmenswert wurde damals auf 360 Millionen Dollar beziffert.

rw/kw

Zürich (awp)