DKSH-Aktie stabil: Rechte an Antibiotikamarke Rocephin von Roche übernommen

Dazu zählen Länder in Asien-Pazifik, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika, wie DKSH am Mittwoch bekannt gab.

Mit der Übernahme baut der Marktexpansionsdienstleister sein Portfolio an Eigenmarken im Gesundheitsgeschäft weiter aus. Nach dem im Juli angekündigten Zukauf von Meliane von Bayer ist es der zweite Schritt in diesem Bereich innert weniger Monate.

Rocephin erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 61 Millionen Franken. Das Produkt enthält den Wirkstoff Ceftriaxon und wird seit Jahrzehnten in der klinischen Praxis eingesetzt. In einzelnen Märkten ist der stark auf asiatische Märkte ausgerichtete Vertriebsdienstleister bereits Vermarktungspartner für Rocephin.

Zeitweise steht die DKSH-Aktie bei 77 CHF und bewegt sich damit nicht.

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Zürich (awp)