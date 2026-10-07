DKSH-Aktie stabil: Expansion in den wachstumsstarken Tierpflegemarkt

Dazu erweitere das Unternehmen die Formulierungskompetenzen, seine Innovationszentren sowie das Rohstoffportfolio, teilte DKSH am Mittwoch mit.

Ziel sei es, führende Unternehmen der Branche bei der Entwicklung von sicheren und effizienten Tierpflegelösungen mit entsprechenden Inhaltsstoffen und technischem Know-how zu unterstützen. Die Zusammenarbeit erstrecke sich von der Auswahl der Inhaltsstoffe über die Rezepturentwicklung, die Optimierung von Produkten bis hin zu der Vermarktung.

Beim Markt für Tierpflege handle es sich um ein wachsendes Geschäft, so die Mitteilung weiter. Die Nachfrage nach Produkten etwa für die Hautgesundheit von Haustieren, den Fellzustand, die Geruchskontrolle oder das allgemeine Wohlbefinden nehme weltweit zu.

Die DKSH-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,14 Prozent höher bei 69,70 Franken.

mk/hr

Zürich (awp)