DKSH-Aktie sinkt: DKSH geht weitere Partnerschaft mit Vink Chemicals für China ein

Die Sparte Performance Materials werde den deutschen Biozid-Hersteller Vink Chemicals bei der Entwicklung seiner Spezialchemiesparte in China unterstützen.

Es bestehe bereits eine Partnerschaft für die Märkte in Australien, Neuseeland, Kambodscha, den Philippinen, Thailand und Spanien, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Nun soll DKSH die Produkte von Vink Chemicals auch in China voran bringen und das Unternehmen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Marketing und Vertrieb sowie Logistik unterstützen.

Die DKSH-Aktie gibt via SIX zeitweise 0,16 Prozent auf 62,20 Franken nach.

