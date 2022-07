DKSH-Aktie profitiert: DKSH senkt Treibhausgasausstoss deutlich

In den kommenden Jahren will der Vertriebsspezialist seinen Treibhausgasausstoss weiter reduzieren.

Die CO2-Emissionen von DKSH sanken 2021 im eigenen Betrieb um rund 40 Prozent auf 34'838 Tonnen (Scope 1 und 2), wie es im am Donnerstag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht heisst. Damit erreicht der Vertriebsspezialist sein Ziel einer Reduktion von 35 Prozent bis 2025 vier Jahre früher als angepeilt.

DKSH setzt sich gleich ein neues Ziel: Neu will das Unternehmen bis 2025 65 Prozent der CO2-Emissionen aus dem eigenen Betrieb reduzieren. Bis 2030 peilt der Konzern dann Klimaneutralität im eigenen Betrieb an.

Auch über alle drei Scopes hinweg reduziert der Vertriebsspezialist mit dem Fokus Asien die Emissionen um 28 Prozent. Diese beliefen sich 2021 in Scope 3 - also entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette - auf 67'299 Tonnen CO2, was einer Reduktion von rund einem Fünftel entspricht. Davon fallen 3'119 Tonnen aufgrund des Flugverkehrs an.

Erneuerbarer Strom

Insgesamt verbrauchte der Konzern im vergangenen Jahr 34'474 Megawattstunden Strom. Dabei nutzte DKSH in allen 7 Märkte zu 100 Prozent erneuerbare Energien, heisst es weiter.

Bei DKSH arbeiteten 2021 unter den 33'100 Mitarbeitenden insgesamt 55 Prozent Frauen. Auch die Manager setzten sich zur Hälfte aus Frauen und Männer zusammen. Auf der obersten Führungsebene beläuft sich der Frauenanteil auf rund 30 Prozent.

