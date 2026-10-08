|Expansion
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08.10.2026 07:24:07
DKSH-Aktie: Partnerschaft mit Novartis für Augenheilkunde in Singapur
DKSH hat eine strategische Partnerschaft mit Novartis geschlossen, um den Zugang zu ophthalmologischen Lösungen in Singapur zu verbessern.
Ziel ist es, die Versorgung von Patienten und die Unterstützung von Fachkräften im Bereich Augenheilkunde zu stärken, wie DKSH am Donnerstag mitteilte.
awp-robot/ls
Zürich (awp)
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