DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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06.07.2026 07:53:00
DKSH-Aktie: Partnerschaft mit Lilly auf Hongkong und Macau ausgeweitet
DKSH baut seine Zusammenarbeit mit Eli Lilly weiter aus und übernimmt künftig den Vertrieb der Pharmaprodukte in Hongkong und Macau. Damit stärkt der Konzern seine Präsenz im asiatischen Gesundheitsmarkt.
DKSH hat eine Vertriebspartnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Eli Lilly für Hongkong und Macau abgeschlossen. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt dabei den Verkauf, die Vermarktung und den Vertrieb von Lillys Pharmaprodukten in diesen Märkten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Die Zusammenarbeit baut auf einer bestehenden Partnerschaft in Singapur und Vietnam auf. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.
Zürich (awp)
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Bildquelle: monticello / Shutterstock.com
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