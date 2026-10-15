DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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15.10.2026 09:27:37
DKSH-Aktie: Partnerschaft mit GNT für natürliche Farben in Vietnam vertieft
Der Marktexpansionsdienstleister DKSH baut seine Zusammenarbeit mit GNT International aus, einem Hersteller von Lebensmittelfarben GNT International in Asien.
Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH für den niederländischen Hersteller Aufgaben zur Geschäftsentwicklung, Marktanalysen, Marketing und Vertrieb sowie Distribution und Logistik der Produkte. Hinzu kommen regulatorische Unterstützung und technische Dienstleistungen. Ziel sei es, das Wachstum der natürlichen Farblösungen von GNT im vietnamesischen Lebensmittel- und Getränkemarkt zu beschleunigen.
awp-robot/mk/ra
Zürich (awp)
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