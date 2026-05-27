DKSH-Aktie: Neues Forschungszentrum in Barcelona eröffnet

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DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539

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Expansion 27.05.2026 08:12:00

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DKSH baut seine Aktivitäten im Bereich Lebensmittel- und Getränkezutaten in Spanien aus.

DKSH
63.06 CHF 1.49%
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In Barcelona hat der Zürcher Vertriebsdienstleister ein neues Innovationszentrum eröffnet.

Die Anlage gehört zum weltweiten Netzwerk von 55 Innovationszentren, wie DKSH am Mittwoch mitteilte. Im Fokus stehen die Entwicklung von Rezepturen und Produktprototypen sowie Tests zu Geschmack, Funktionalität, Stabilität und Haltbarkeit. Zum Einsatz kommt das Zentrum etwa bei Back- und Milchprodukten, Süsswaren, Getränken sowie Nahrungsergänzungsmitteln.

Kunden und Partner sollen damit zusätzlich bei der Produktentwicklung und Markteinführung unterstützt werden. Angaben zu den Investitionskosten für die neue Anlage oder zu neuen Arbeitsplätzen machte das Unternehmen nicht.

yz/rw

Zürich (awp)

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Short 14’384.81 13.71 SQEBJU
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Long 12’962.34 19.02 S5BOUU
Long 12’698.99 13.92 BSU9TU
Long 12’134.35 8.83 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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