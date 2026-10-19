DKSH-Aktie: Konzern übernimmt Newbridge Pharmaceuticals für 390 Millionen Dollar

390 Millionen Dollar für Newbridge Pharmaceuticals

DKSH expandiert im Gesundheitsbereich mit einem Firmenkauf in den Nahen Osten und nach Nordafrika. Die Sparte DKSH Healthcare übernimmt den in Dubai ansässigen Vermarkter von Spezialmedikamenten Newbridge Pharmaceuticals.

Der Kaufpreis für sämtliche Anteile von Newbridge Pharmaceuticals beläuft sich auf 390 Millionen US-Dollar, wie DKSH am Montag mitteilte. Newbridge ist auf die Vermarktung von Medikamenten und Arzneimittel für seltene und komplexe Erkrankungen spezialisiert und in 14 Märkten in der Region tätig. Zu den wichtigsten zählen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Mit der Akquisition stösst DKSH Healthcare laut den Angaben erstmals in den Nahen Osten und nach Nordafrika vor. Bislang konzentrierte sich die Sparte auf den asiatisch-pazifischen Raum.

Ausbau des Geschäfts mit Spezialmedikamenten

Das Geschäft mit ausgelagerten Vermarktungsdienstleistungen für Pharmaunternehmen sei in den vergangenen Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber gewesen, lässt sich DKSH-Chef Stefan Butz in der Mitteilung zitieren. Mit Newbridge wolle DKSH auch das Geschäft mit Medikamenten für seltene Krankheiten ausbauen.

Das 2010 gegründete Unternehmen ist mit den über 300 Mitarbeitenden unter anderem in den Bereichen Onkologie, Neurologie, Immunologie und Gastroenterologie tätig. Neben dem Vertrieb von Medikamenten unterstützt Newbridge Pharmaunternehmen auch bei der Markteinführung und beim Zugang zu den jeweiligen Märkten. Das bisherige Management soll nach der Übernahme im Unternehmen bleiben.

Übernahme soll sich positiv auf Gewinn je Aktie auswirken

Für 2027 erwartet DKSH bei Newbridge einen Umsatz von rund 385 Millionen Dollar und eine EBITDA-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich. Die Übernahme soll sich ab dem Vollzug positiv auf das Umsatzwachstum, die bereinigte EBIT-Marge und den Gewinn je Aktie von DKSH auswirken.

Finanziert wird die Transaktion über Fremdkapital. Laut DKSH bleibt damit ausreichend finanzieller Spielraum für weitere Zukäufe. Die bisherige Dividendenpolitik soll unverändert bleiben. Der Abschluss der Übernahme wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende des ersten Quartals 2027 erwartet.

Zürich (awp)