DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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27.08.2026 07:46:36
DKSH-Aktie: Konzern kauft Wirkstoffhändler in Thailand
DKSH übernimmt den thailändischen Wirkstoffhändler P.R. Chemicals.
Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben 27 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von mehr als 11,0 Millionen Franken, dies bei guter Profitabilität. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet.
awp-robot/rw
Zürich (awp)
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