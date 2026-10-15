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Wachstum beschleunigen 15.10.2026 11:05:37

DKSH-Aktie kaum verändert: Partnerschaft mit GNT für natürliche Farben in Vietnam vertieft

DKSH-Aktie kaum verändert: Partnerschaft mit GNT für natürliche Farben in Vietnam vertieft

Der Marktexpansionsdienstleister DKSH baut seine Zusammenarbeit mit GNT International aus, einem Hersteller von Lebensmittelfarben GNT International in Asien.

DKSH
70.96 CHF -0.57%
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DKSH werde ab sofort das Exberry-Portfolio an natürlichen Farben für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Vietnam vertreiben, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH für den niederländischen Hersteller Aufgaben zur Geschäftsentwicklung, Marktanalysen, Marketing und Vertrieb sowie Distribution und Logistik der Produkte. Hinzu kommen regulatorische Unterstützung und technische Dienstleistungen. Ziel sei es, das Wachstum der natürlichen Farblösungen von GNT im vietnamesischen Lebensmittel- und Getränkemarkt zu beschleunigen.

Die DKSH-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 71,10 Franken.

awp-robot/mk/ra

Zürich (awp)

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DKSH-Aktie gewinnt: Neuer Vertriebsdeal für Ferrara-Süssigkeiten in Asien-Pazifik

Bildquelle: DKSH
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