DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Wachstum
|
07.10.2026 09:31:37
DKSH-Aktie in Rot: Expansion in den wachstumsstarken Tierpflegemarkt
Die DKSH-Tochter Performance Materials weitet das Geschäft mit Inhaltsstoffen auf den Markt mit Tierpflegeprodukten aus.
Ziel sei es, führende Unternehmen der Branche bei der Entwicklung von sicheren und effizienten Tierpflegelösungen mit entsprechenden Inhaltsstoffen und technischem Know-how zu unterstützen. Die Zusammenarbeit erstrecke sich von der Auswahl der Inhaltsstoffe über die Rezepturentwicklung, die Optimierung von Produkten bis hin zu der Vermarktung.
Beim Markt für Tierpflege handle es sich um ein wachsendes Geschäft, so die Mitteilung weiter. Die Nachfrage nach Produkten etwa für die Hautgesundheit von Haustieren, den Fellzustand, die Geruchskontrolle oder das allgemeine Wohlbefinden nehme weltweit zu.Die DKSH-Aktie verliert im Schweizer Handel zwischenzeitlich 0,29 Prozent auf 69,40 Franken.
mk/hr
Zürich (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DKSH AG
Analysen zu DKSH AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.