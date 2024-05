DKSH-Aktie im Minus: Distributionsvertrag mit indischem Pigment-Hersteller Colourscapes abgeschlossen

So wird DKSH für Colourscapes die Geschäftsentwicklung, das Marketing, den Verkauf, die Distribution, die Logistik und das Kundenmanagement in Österreich, Deutschland, Polen und der Schweiz übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Angaben zu finanziellen Details werden nicht gemacht.

Colourscapes bietet den Angaben zufolge organische Pigmente für Beschichtungen, Kunststoffe oder Druckfarben mit einem hohen Reinheitsgrad an. Das Unternehmen wurde 2019 als Zusammenschluss von verschiedenen Pigmentherstellern aus Indien und China gegründet. Mit der Vereinbarung werde die Position von DKSH im Vertrieb von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen in Europa weiter gestärkt, heisst es.

Die DKSH-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,98 Prozent auf 60,50 Franken.

Zürich (awp)