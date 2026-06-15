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Partnerschaft mit Alcon 15.06.2026 09:38:06

DKSH-Aktie höher: Stärkeres Engagement in der Augenversorgung in Vietnam

DKSH-Aktie höher: Stärkeres Engagement in der Augenversorgung in Vietnam

DKSH weitet sein Engagement im vietnamesischen Gesundheitsmarkt aus.

Alcon
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So unterstützt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Augenheilkunde-Spezialisten Alcon und dem Medizintechnikunternehmen Topcon Healthcare ein landesweites Programm zur Früherkennung trockener Augen.

Im Rahmen der Kooperation mit der Apothekenkette FPT Long Chau sollen kostenlose Screenings und Beratungen angeboten werden, so die Meldung. DKSH steuere dazu seine Vertriebsplattform, Diagnosetechnologie und Augenpflegeprodukte bei.

Zeitweise legt die DKSH-Aktie im Schweizer Handel um 1,60 Prozent auf 63,40 Franken zu.

an/cg

Zürich (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3583 18.12.2026 156035421
Long 11.5174 19.03.2027 155489026
Long 264.9 19.06.2026 155489011
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.461 18.09.2026 155738738
Short 12.0409 18.09.2026 154868075
Short 132.45 18.09.2026 156035398
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3583 11.16 155488939
Long 11.5174 6.32 156564243
Long 22.075 2.35 156215702
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5188 14.92 155488950
Short 12.0409 5.33 155488948

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DKSH-Aktie zieht an: Neues Forschungszentrum in Barcelona eröffnet

Bildquelle: DKSH
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’246.09 19.47 STRBXU
Short 14’522.32 13.88 SJSB5U
Short 15’054.64 8.93 SNQBQU
SMI-Kurs: 13’837.86 15.06.2026 09:31:37
Long 13’117.71 19.33 S2BJ7U
Long 12’839.62 13.81 SXEBDU
Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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