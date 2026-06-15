Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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15.06.2026 09:38:06
DKSH-Aktie höher: Stärkeres Engagement in der Augenversorgung in Vietnam
DKSH weitet sein Engagement im vietnamesischen Gesundheitsmarkt aus.
Im Rahmen der Kooperation mit der Apothekenkette FPT Long Chau sollen kostenlose Screenings und Beratungen angeboten werden, so die Meldung. DKSH steuere dazu seine Vertriebsplattform, Diagnosetechnologie und Augenpflegeprodukte bei.Zeitweise legt die DKSH-Aktie im Schweizer Handel um 1,60 Prozent auf 63,40 Franken zu.
an/cg
Zürich (awp)
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