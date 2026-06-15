DKSH-Aktie höher: Stärkeres Engagement in der Augenversorgung in Vietnam

So unterstützt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Augenheilkunde-Spezialisten Alcon und dem Medizintechnikunternehmen Topcon Healthcare ein landesweites Programm zur Früherkennung trockener Augen.

Im Rahmen der Kooperation mit der Apothekenkette FPT Long Chau sollen kostenlose Screenings und Beratungen angeboten werden, so die Meldung. DKSH steuere dazu seine Vertriebsplattform, Diagnosetechnologie und Augenpflegeprodukte bei.

Zeitweise legt die DKSH-Aktie im Schweizer Handel um 1,60 Prozent auf 63,40 Franken zu.

an/cg

Zürich (awp)