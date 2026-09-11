DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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11.09.2026 16:05:00
DKSH-Aktie fester: Partnerschaften für Australien und Kambodscha
DKSH meldet am Freitag eine Vertriebspartnerschaft für Australien sowie eine Partnerschaft in Kambodscha.
In Kambodscha hat DKSH eine Partnerschaft mit dem Hersteller CamboLab Manufacturing geschlossen. Dieser stellt unter anderem Waschmittel, Weichspüler sowie Boden- und Geschirrreiniger her. DKSH übernimmt unter anderem Distribution, Key-Account-Management, Produktlistings, Lagerbestandsmanagement und die Umsetzung im Handel.
Finanzielle Angaben zu den Deals werden in beiden Medienmitteilungen nicht gemacht.Zeitweise gewinnt die DKSH-Aktie im Schweizer Handel 0,46 Prozent auf 65,90 Franken.
ra/to
Zürich (awp)
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