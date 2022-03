DKSH-Aktie fällt: Änderungen in der Geschäftsleitung

Sam Oh wird in seiner Funktion als Chief Information Officer in die Geschäftsleitung befördert. Dies unterstreiche den strategischen Fokus auf das Thema Digitalisierung, heisst es in einer Mimtteilung vom Freitag. Oh arbeitet seit gut einem Jahr für DKSH

Auf der Position des Verantwortlichen für die Zulieferkette kommt es dagegen zu einem Abgang. Dan Culverhouse habe seine Arbeit als Head Supply Chain Management aus persönlichen Gründen gekündigt und wird entsprechend per Ende August 2022 aus dem Unternehmen ausscheiden. Bis ein Nachfolger für ihn gefunden ist, wird Finanzchef Ido Wallach die Aufgaben von Culverhouse interimistisch übernehmen.

Zeitweise verliert die DKSH-Aktie im Schweizer Handel 1,72 Prozent auf 78,57 Franken.

