DKSH-Aktie: Exklusivvertrieb von bitop-Inhaltsstoffen in Japan

Die Vereinbarung erweitert die bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die bereits Märkte in Europa und Asien-Pazifik umfasst.

DKSH wird für das deutsche Unternehmen bitop Marketing, Vertrieb, Logistik und Distribution der Produkte für die Kosmetikindustrie in Japan übernehmen, wie DKSH am Montag mitteilte. Das Portfolio umfasst unter anderem die Wirkstoffe Ectoin natural und Glycoin natural, die in Hautpflegeprodukten eingesetzt werden. Die Partnerschaft soll bitop beim weiteren Ausbau seiner Marktpräsenz in Japan unterstützen.

Darüber hinaus hat DKSH den Abschluss einer Partnerschaft mit der amerikanischen The Baker Company abgeschlossen. Das Unternehmen ist auf Lösungen für kontrollierte Umgebungsbedingungen in den Bereichen Mikrobiologie sowie Gewebe- und Zellkulturen spezialisiert. DKSH wird dessen Expansion in Thailand vorantreiben.

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Zürich (awp)