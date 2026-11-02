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Kooperation erweitert 02.11.2026 08:12:06

DKSH-Aktie: Exklusivvertrieb von bitop-Inhaltsstoffen in Japan

DKSH-Aktie: Exklusivvertrieb von bitop-Inhaltsstoffen in Japan

DKSH hat den Exklusivvertrieb für die kosmetischen Inhaltsstoffe von bitop in Japan übernommen.

DKSH
77.02 CHF 0.27%
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Die Vereinbarung erweitert die bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die bereits Märkte in Europa und Asien-Pazifik umfasst.

DKSH wird für das deutsche Unternehmen bitop Marketing, Vertrieb, Logistik und Distribution der Produkte für die Kosmetikindustrie in Japan übernehmen, wie DKSH am Montag mitteilte. Das Portfolio umfasst unter anderem die Wirkstoffe Ectoin natural und Glycoin natural, die in Hautpflegeprodukten eingesetzt werden. Die Partnerschaft soll bitop beim weiteren Ausbau seiner Marktpräsenz in Japan unterstützen.

Darüber hinaus hat DKSH den Abschluss einer Partnerschaft mit der amerikanischen The Baker Company abgeschlossen. Das Unternehmen ist auf Lösungen für kontrollierte Umgebungsbedingungen in den Bereichen Mikrobiologie sowie Gewebe- und Zellkulturen spezialisiert. DKSH wird dessen Expansion in Thailand vorantreiben.

awp-robot/cf/hr

Zürich (awp)

Weitere Links:

DKSH-Aktie fest: Konzern übernimmt Newbridge Pharmaceuticals für 390 Millionen Dollar

Bildquelle: monticello / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’720.80 02.11.2026 09:12:40
Long 14’174.03 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

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