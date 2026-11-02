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02.11.2026 08:12:06
DKSH-Aktie: Exklusivvertrieb von bitop-Inhaltsstoffen in Japan
DKSH hat den Exklusivvertrieb für die kosmetischen Inhaltsstoffe von bitop in Japan übernommen.
DKSH wird für das deutsche Unternehmen bitop Marketing, Vertrieb, Logistik und Distribution der Produkte für die Kosmetikindustrie in Japan übernehmen, wie DKSH am Montag mitteilte. Das Portfolio umfasst unter anderem die Wirkstoffe Ectoin natural und Glycoin natural, die in Hautpflegeprodukten eingesetzt werden. Die Partnerschaft soll bitop beim weiteren Ausbau seiner Marktpräsenz in Japan unterstützen.
Darüber hinaus hat DKSH den Abschluss einer Partnerschaft mit der amerikanischen The Baker Company abgeschlossen. Das Unternehmen ist auf Lösungen für kontrollierte Umgebungsbedingungen in den Bereichen Mikrobiologie sowie Gewebe- und Zellkulturen spezialisiert. DKSH wird dessen Expansion in Thailand vorantreiben.
awp-robot/cf/hr
Zürich (awp)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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