DKSH-Aktie etwas tiefer: Partnerschaft mit Lilly auf Hongkong und Macau ausgeweitet

DKSH hat eine Vertriebspartnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Eli Lilly für Hongkong und Macau abgeschlossen. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt dabei den Verkauf, die Vermarktung und den Vertrieb von Lillys Pharmaprodukten in diesen Märkten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Zusammenarbeit baut auf einer bestehenden Partnerschaft in Singapur und Vietnam auf. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

An der SIX geht es für die DKSH-Aktie zeitweise leicht um 0,16 Prozent auf 64,40 CHF nach unten.

Zürich (awp)