Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’438 0.1%  SPI 20’343 0.1%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’823 0.2%  Euro 0.9200 0.1%  EStoxx50 6’417 0.1%  Gold 4’164 -0.3%  Bitcoin 50’690 -0.7%  Dollar 0.8052 0.2%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagvormittag
RENK-Aktie mit Gewinnen: Jefferies bleibt bei "Buy" nach David-Brown-Defence-Übernahme
DroneShield-Update bringt neue Funktionen für Drohnenabwehr-Software - Aktie steigt
DKSH-Aktie etwas tiefer: Partnerschaft mit Lilly auf Hongkong und Macau ausgeweitet
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert nicht
Suche...
Plus500 Depot

DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zusammenarbeit 06.07.2026 09:40:00

DKSH-Aktie etwas tiefer: Partnerschaft mit Lilly auf Hongkong und Macau ausgeweitet

DKSH-Aktie etwas tiefer: Partnerschaft mit Lilly auf Hongkong und Macau ausgeweitet

DKSH baut seine Zusammenarbeit mit Eli Lilly weiter aus und übernimmt künftig den Vertrieb der Pharmaprodukte in Hongkong und Macau. Damit stärkt der Konzern seine Präsenz im asiatischen Gesundheitsmarkt.

DKSH
64.20 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen
DKSH hat eine Vertriebspartnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Eli Lilly für Hongkong und Macau abgeschlossen. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt dabei den Verkauf, die Vermarktung und den Vertrieb von Lillys Pharmaprodukten in diesen Märkten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Zusammenarbeit baut auf einer bestehenden Partnerschaft in Singapur und Vietnam auf. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

An der SIX geht es für die DKSH-Aktie zeitweise leicht um 0,16 Prozent auf 64,40 CHF nach unten.

Zürich (awp)

Weitere Links:

DKSH-Aktie etwas höher: Expansionsschritt mit Büchi Labortechnik in Asien

Bildquelle: monticello / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!