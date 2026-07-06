DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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06.07.2026 09:40:00
DKSH-Aktie etwas tiefer: Partnerschaft mit Lilly auf Hongkong und Macau ausgeweitet
DKSH baut seine Zusammenarbeit mit Eli Lilly weiter aus und übernimmt künftig den Vertrieb der Pharmaprodukte in Hongkong und Macau. Damit stärkt der Konzern seine Präsenz im asiatischen Gesundheitsmarkt.
Die Zusammenarbeit baut auf einer bestehenden Partnerschaft in Singapur und Vietnam auf. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.
An der SIX geht es für die DKSH-Aktie zeitweise leicht um 0,16 Prozent auf 64,40 CHF nach unten.
Zürich (awp)
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