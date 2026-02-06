DKSH-Aktie etwas tiefer: Expansion von lokalem Food-Portfolio in Myanmar

Gemeinsam mit Myanmar Food Hub Manufacturing Company Limited bringt der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister die Produkte Umami Instant Noodles sowie Milaysan Mohinga Paste auf den Markt - eine kochfertige Würzpaste zur Zubereitung von Mohinga, dem Nationalgericht Myanmars.

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH den Vertrieb, die Distribution und die Logistik der beiden neuen Marken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zudem stellt das Zürcher Unternehmen deren landesweite Präsenz in traditionellen und modernen Vertriebskanälen sowie in Convenience Stores sicher. Ziel sei es, die Marktpräsenz des lokalen Herstellers zu stärken und die Reichweite an zentralen Verkaufspunkten auszubauen.

Die DKSH-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,84 Prozent auf 59,20 Franken ab.

