06.02.2026 11:20:36
DKSH-Aktie etwas tiefer: Expansion von lokalem Food-Portfolio in Myanmar
DKSH erweitert in Myanmar sein lokales Food-Portfolio.
Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH den Vertrieb, die Distribution und die Logistik der beiden neuen Marken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zudem stellt das Zürcher Unternehmen deren landesweite Präsenz in traditionellen und modernen Vertriebskanälen sowie in Convenience Stores sicher. Ziel sei es, die Marktpräsenz des lokalen Herstellers zu stärken und die Reichweite an zentralen Verkaufspunkten auszubauen.Die DKSH-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,84 Prozent auf 59,20 Franken ab.
jl/hr
Zürich (awp)
