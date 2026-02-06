Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DKSH Aktie

06.02.2026 11:20:36

DKSH-Aktie etwas tiefer: Expansion von lokalem Food-Portfolio in Myanmar

DKSH erweitert in Myanmar sein lokales Food-Portfolio.

DKSH
59.12 CHF -0.83%
Gemeinsam mit Myanmar Food Hub Manufacturing Company Limited bringt der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister die Produkte Umami Instant Noodles sowie Milaysan Mohinga Paste auf den Markt - eine kochfertige Würzpaste zur Zubereitung von Mohinga, dem Nationalgericht Myanmars.

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DKSH den Vertrieb, die Distribution und die Logistik der beiden neuen Marken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zudem stellt das Zürcher Unternehmen deren landesweite Präsenz in traditionellen und modernen Vertriebskanälen sowie in Convenience Stores sicher. Ziel sei es, die Marktpräsenz des lokalen Herstellers zu stärken und die Reichweite an zentralen Verkaufspunkten auszubauen.

Die DKSH-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,84 Prozent auf 59,20 Franken ab.

jl/hr

Zürich (awp)

