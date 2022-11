DKSH-Aktie etwas höher: Vertriebsvereinbarung mit EFPBiotek auf britischen Inseln erweitert

Er vertreibt nun dessen Produkte auch in Grossbritannien und Irland, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Schon bislang war DKSH für den Vertrieb der EFPBiotek-Produkte in grossen Teilen der Welt verantwortlich, etwa Deutschland, Frankreich, den USA, China, Indien und Australien. EFPBiotek ist laut den Angaben ein Anbieter von Inhaltsstoffen aus dem Meer und pflanzlichen Rohstoffen für die Verwendung in Kosmetika oder Pharmazeutika. Insbesondere sei er ein weltweit führender Hersteller von sogenanntem Squalan, welches in Hautpflegeprodukten verwendet wird.

Die DKSH-Aktie legt im SIX-Handel stellenweise 0,35 Prozent auf 70,90 Franken zu.

rw/ra

Zürich (awp)