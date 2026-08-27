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DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539

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Expansion 27.08.2026 14:03:00

DKSH-Aktie etwas höher: Konzern kauft Wirkstoffhändler in Thailand

DKSH-Aktie etwas höher: Konzern kauft Wirkstoffhändler in Thailand

DKSH übernimmt den thailändischen Wirkstoffhändler P.R. Chemicals.

DKSH
65.78 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen
Damit baut der Marktexpansionsdienstleister sein Pharmageschäft in Thailand und Südostasien aus, wie DKSH am Donnerstag bekanntgab. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.

Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben 27 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von mehr als 11,0 Millionen Franken, dies bei guter Profitabilität. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet.

Im Schweizer Handel steigt die DKSH-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 65,60 Franken.

awp-robot/rw

Zürich (awp)

Weitere Links:

Aktien uneins: DKSH erweitert Partnerschaft mit Novartis

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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