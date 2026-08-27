DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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27.08.2026 14:03:00
DKSH-Aktie etwas höher: Konzern kauft Wirkstoffhändler in Thailand
DKSH übernimmt den thailändischen Wirkstoffhändler P.R. Chemicals.
Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben 27 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von mehr als 11,0 Millionen Franken, dies bei guter Profitabilität. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet.Im Schweizer Handel steigt die DKSH-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 65,60 Franken.
awp-robot/rw
Zürich (awp)
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