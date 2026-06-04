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Marktpräsenz 04.06.2026 09:29:36

DKSH-Aktie etwas höher: Expansionsschritt mit Büchi Labortechnik in Asien

DKSH-Aktie etwas höher: Expansionsschritt mit Büchi Labortechnik in Asien

Der stark auf Asien ausgerichtete Marktdienstleister DKSH baut die Partnerschaft mit der Büchi Labortechnik AG auf weitere Länder der Region aus.

DKSH
62.45 CHF -0.36%
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Künftig wird DKSH für die auf Laborgeräte und Analyselösungen spezialisierte Firma den Vertrieb, das Marketing und Serviceangebote auch in Kambodscha, Indonesien, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapur, Taiwan oder Thailand übernehmen.

Das Ziel sei es, die Marktpräsenz der Laborlösungen von Büchi in der Region Asien-Pazifik zu stärken, wie DSKH am Donnerstag weiter mitteilte. Das Angebot umfasse etwa auch E-Commerce- und After-Sales-Dienstleistungen. Bislang hatte der Konzern für Büchi Labortechnik mit Sitz in Flawil bereits in Australien, den Philippinen und Vietnam entsprechende Dienstleistungen erbracht.

Die DKSH-Aktie bewegt sich im Schweizer Handel zeitweise um 0,32 Prozent nach oben auf 62,60 Franken.

mk/hr

Zürich (awp)

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Bildquelle: DKSH
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