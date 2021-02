DKSH-Aktie dreht ins Minus: DKSH ernennt drei neue Geschäftsleitungsmitglieder

Per 1. März gehören der Personalchef Antoine Mangin, der Leiter des Lieferketten-Managements, Dan Culverhouse, und der Leiter Strategie und E-Commerce, Martin Frech, dem Gremium an.

Damit erkenne DKSH die strategische Bedeutung dieser Funktionen an, heisst es in einer Mitteilung des Expansionsdienstleisters vom Montag. Mangin ist seit vergangenem Jahr Personalchef bei DKSH und verfügt laut der Mitteilung über 22 Jahre Erfahrung im Personalwesen.

Culverhouse arbeitet seit Januar 2018 bei DKHS und wurde im Oktober zum Chef des Lieferketten-Managements ernannt. Von Bangkok aus sei er unter anderem massgeblich daran beteiligt gewesen, sein Team neu auszurichten, das Kostenmanagement voranzutreiben und die 160 Verteilzentren von DKSH zu modernisieren. Er verfügt laut der Mitteilung über 30 Jahre Erfahrung im Supply Chain Management.

Martin Frech ist seit Januar 2018 für DKSH tätig. Er habe 18 Jahre Erfahrung in leitenden Strategiepositionen und habe bei DKSH etwa dazu beigetragen, das Wachstum im E-Commerce-Geschäft voranzutreiben.

Die DKSH-Aktie notierte an der SWX am Morgen 0,21 Prozent höher bei 71,90 Franken, dreht im Verlauf jedoch in die Verlustzone und gibt nun um 1,25 Prozent auf 70,85 Franken ab.

