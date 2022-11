DKSH-Aktie: DKSH wird zum vollständigen Markeneigentümer von zwei Eisai-Pharmamarken

Das übernommene Portfolio generiere einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken jährlich, teilte das Unternehmen am Montag mit.

DKSH kennt sich mit den übernommenen Marken bereits aus. Das Schweizer Unternehmen vertreibt diese bereits für Eisai und wird mit der Akquisition nun einfach zum vollständigen Markeneigentümer. Die Produktion soll gemäss Communiqué nun weiter auslagert bleiben.

Die Akquisition füge sich in die Strategie von DKSH ein, in Segmenten und Dienstleistungen mit höherer Wertschöpfung zu wachsen, hiess es weiter. Ausserdem erweitere man das Portfolio an Eigenmarken im Gesundheitsbereich.

kw/rw

Zürich (awp)