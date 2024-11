DKSH-Aktie: DKSH bestätigt Ziele für 2024

Am (heutigen) Kapitalmarkttag in London will das Unternehmen nun seine strategischen Prioritäten für die kommenden Jahre vorstellen.

Konkret wird laut dem bestätigten Ausblick für 2024 ein Umsatzwachstum angestrebt, das über dem gewichteten Bruttoinlandsprodukt der Zielmärkte zu konstanten Wechselkursen liegt. Zudem erwartet DKSH, dass der Kern-EBIT, ebenfalls zu konstanten Wechselkursen, höher ausfallen wird als 2023.

Mittelfristig strebt DKSH laut Mitteilung ebenfalls ein Umsatzwachstum über dem jeweiligen BIP an. Und DKSH will die Margen um durchschnittlich mindestens 10 Basispunkte pro Jahr steigern. Die Cash Conversion soll mindestens 90 Prozent erreichen und die Dividendenpolitik "progressiv" bleiben.

Insgesamt sieht sich DKSH gut positioniert, um von den langfristigen Markt-, Branchen- und Konsolidierungstrends im asiatisch-pazifischen Raum zu profitieren. Die mittelfristige Strategie basiere weiterhin auf drei Pfeilern: Wachstum, Margenausweitung und verstärkte M&A-Aktivitäten.

Darüber hinaus will DKSH die Nachhaltigkeitsziele verstärken und in Kürze kurz- und langfristige Emissionsreduktionsziele bei der Science-Based-Targets-Initiative zur Validierung einreichen.

kw/rw

London/Zürich (awp)