DKSH-Aktie: DKSH baut Geschäft in Asien weiter aus

Sie geht in Kambodscha eine Vereinbarung mit der IP One Company ein, um deren Trinkjoghurts der Marke IVY zu vertreiben, wie DKSH am Dienstag mitteilte.

Letztes Jahr war DKSH bereits eine Partnerschaft mit der IP One eingegangen, um deren Haushalts- und Reinigungsprodukte wie Waschmittel, Weichspüler oder Bodenreiniger unter die Leute zu bringen.

kw/rw

Phnom Penh (awp)