DKSH-Aktie dennoch tiefer: DKSH erhält Auftrag von SciGen aus Vietnam

Die auf Marktexpansionsdienstleistungen vor allem in Asien spezialisierte Gesellschaft hat einen Vertrag mit dem Biopharma-Unternehmen SciGen unterzeichnet.

DKSH werde für SciGen den Vertrieb des Krebsmittels Zometa in Vietnam übernehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. SciGen ist ein Biopharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung und den Vertrieb von Healthcare-Produkten zur Behandlung von endokrinologischen und onkologischen Erkrankungen spezialisiert hat. Bei Zometa handelt es sich um einen Wirkstoff zur Behandlung von Skelettkomplikationen bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen und multiplem Myelom.

Am Freitag verlieren DKSH-Titel an der SIX zeitweise 0,73 Prozent auf 67,65 Schweizer Franken.

dm/tv

Zürich (awp)