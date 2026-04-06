DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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06.04.2026 08:12:00
DKSH-Aktie: Aktionäre der malaysischen Tochter lehnen Übernahmeangebot ab
Dem Marktdienstleister DKSH erwächst beim Versuch der Vollübernahme der Tochtergesellschaft in Malaysia Widerstand.
DKSH hatte im vergangenen Dezember angekündigt, die noch nicht im Besitz von DKSH befindlichen 25,7 Prozent für insgesamt 48,7 Millionen Franken übernehmen und die Tochtergesellschaft von der Börse nehmen zu wollen. Das Angebot wurde über die 100-Prozent-Tochter DKSH Resources (Malaysia) Sdn Bhd lanciert.
Den Minderheitsaktionären wurde ein Preis von 6,15 RM je Aktie geboten, was einem Aufschlag von 16,7 Prozent auf den Schlusskurs vom 8. Dezember 2025 entsprach.
DKSH nimmt das Ergebnis der Abstimmung zur Kenntnis und will sich die weiteren Schritte nun zuerst überlegen. Die Geschäfte von DHMB liefen derweil unverändert weiter. DKSH bekräftig zudem, am Engagement in Malaysia festzuhalten.
cf/to
Zürich (awp)
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