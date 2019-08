DKNY feiert 30 Jahre seines Bestehens mit dem kreativen Geist New Yorks und Kampagne mit Video der heimischen Künstler Halsey und Martinez Brothers

NEW YORK, 19. August 2019 /PRNewswire/ -- Im Herbst 2019 begeht DKNY sein dreissigjähriges Bestehen und das seines innovativen und definitiven Ansatzes beim Stil – einer Revolution bei der Gründung und auch nach 30 Jahren noch Trends setzend. Aber statt Nostalgie widmet die jahreszeitliche Kampagne der Marke sich dem Hier und Jetzt mit Portraits der New Yorker Halsey und Martinez Brothers, fotografiert von Amy Troost und gestylt von Carlos Nazario.

DKNY setzt seit Langem das Ziel um, für seine Fans und deren vielfältiges Leben moderne und pragmatische Kleidungsstücke zu fertigen. Die Marke präsentiert die Kampagne des Herbstes 2019 als Serie ursprünglicher Storys aus New York von angesehenen und einflussreichen kulturellen Figuren. Halsey und die Martinez Brothers sind self-made und selbstbewusst und strahlen cooles Selbstvertrauen, unerschrockenen Stil und schieres Talent aus. Gemeinsam verkörpern sie die Kreativität, die junge Menschen in diese Stadt zieht: Ein Ort, an dem auch heute noch Träume wahr werden können.

In dieser Kampagne tragen Halsey und die Martinez Brothers die entscheidenden Stücke der Herbstkollektion 2019 von DKNY: Karierte Anzüge, Denim und Athleisure im Leopardenmuster für Sie; frische Schnitte, klassische Outerwear und lockere Stücke für Ihn. Die einprägsame Schwarz-Weiss-Ästhetik wird durch ein auffallendes rotes Logo akzentuiert. Die Bildsprache erinnert an die innovativen und traditionsbewussten Kampagnen der 90er von DKNY.

„DKNY verkörpert den Geist von New York. Es geht um die Diversität und Dynamik. Es geht um harte Arbeit mit einem Schuss Schicksal. Man sagt, dass Bienen, die sich zu weit vom Stock entfernen, sterben. DKNY hält meine Heimat in meinem Herzen und die Magie in meinem Geist. Es ist mir eine Ehre, Teil ihres 30. Jahrestages zu sein." Halseys Punk-Ästhetik der Schönheit und entspannten Freimütigkeit haben sie zu einer der wichtigsten Stimmen der Generation Z gemacht. Die kürzliche Single „Without Me" erreichte die Spitze der Charts und bestätigte sie damit als globale Kraft. Sie verkörpert Eleganz in jeder Lebenslage und die ungezähmten Kräfte dieser Stadt und den Weg voran für positive Veränderungen. Halsey ist ein Stück New York.

Die Martinez Brothers haben es von der Bronx auf die Laufstege von Paris geschafft und ihre Mode-Credibility als weltweite DJ-Superstars umgesetzt. Sie produzieren jetzt eigene Musik und legen regelmässig in den angesagtesten Clubs der Welt auf. „Wir wurden in der Bronx geboren und sind dort aufgewachsen. Wir haben das Glück gehabt, unsere Leidenschaft durch Musik ausleben zu können. Dies hat uns in alle Ecken der Welt gebracht und unterwegs haben wir zahlreiche interessante Menschen kennengelernt und verrückte Abenteuer erlebt. Aber am Ende wird New York immer unsere Heimat bleiben. Diese Stadt hat uns zu dem gemacht, was wir sind und auch immer bleiben werden. Es ist in der Musik zu spüren, die wir spielen, der Art, wie wir sprechen und dem Stil, in dem wir uns kleiden. Darum ist eine Partnerschaft mit DKNY natürlich und ergibt für uns perfekten Sinn. Wir freuen uns darüber, Teil ihrer Familie zu sein und diese New-York-Story weiter fortzuspinnen."

DKNY wird während der New York Fashion Week im September zu seinem 30. Geburtstag eine grosse Party veranstalten, bei der die Martinez Brothers als DJs auflegen und Halsey auftritt.

