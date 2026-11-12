DKK-TOA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DKK-TOA hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.38 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.76 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.16 Prozent auf 4.25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch