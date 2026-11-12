Dixie Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dixie Group hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.04 USD, nach -0.280 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dixie Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65.2 Millionen USD im Vergleich zu 62.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch