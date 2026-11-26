Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat im November moderat nachgegeben. Nachdem der Indikator im Oktober deutlich gestiegen war und die neutrale 100-Punkte-Marke erklommen hatte, sank er im November um knapp zwei auf 99,7 Punkte und liegt damit wieder leicht unter der Schwelle, die ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum anzeigt. "Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Erholungskurs, aber der Schwung lässt nach", sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. Wichtigster Wachstumsmotor seien derzeit die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung, ein selbsttragender Aufschwung sei dies jedoch noch nicht.

In der Industrie hat sich die Stimmung dank gross angelegter staatlicher Ausgabenpakete deutlich aufgehellt, was sich in steigenden Auftragseingängen - insbesondere aus dem Militärbereich - und einer anziehenden Produktion bei Investitionsgütern widerspiegelt. "Die Industrie hängt aktuell stark von den öffentlichen Investitionsprogrammen ab", sagte DIW-Konjunkturexpertin Laura Pagenhardt, während sich private Unternehmen angesichts der unsicheren Gesamtlage weiter in Zurückhaltung übten. Auch im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung insgesamt, was allerdings vor allem an den von der Industrie profitierenden unternehmensnahen Bereichen liegt.

Der private Konsum bleibt hingegen das Sorgenkind der Konjunktur. Hohe Energiepreise schmälern trotz des Tankrabatts die Kaufkraft der Haushalte und lassen die Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts sinkender Beschäftigtenzahlen um ihre Arbeitsplätze bangen, sodass sich die Konsumstimmung weiter eintrübte. Für das Schlussquartal erwartet DIW-Experte Jan-Christopher Scherer zwar einen spürbaren Zuwachs der Wirtschaftsleistung, betonte jedoch: "Gleichwohl bleiben die staatlichen Ausgaben der Haupttreiber dieser Entwicklung, so dass noch nicht von einer breit angelegten Erholung gesprochen werden kann."

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November 26, 2026 04:30 ET (09:30 GMT)