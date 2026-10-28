DIW-Konjunkturbarometer deutet auf überdurchschnittliches Wachstum

DOW JONES--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat im Oktober einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Nach 95,9 Punkten im September stieg es um gut fünfeinhalb auf nun 101,5 Punkte und liegt damit erstmals seit Februar wieder über der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt. Getragen wird der Anstieg demnach vor allem von der Industrie, wo sich Stimmung und Produktion zuletzt merklich verbesserten.

Auch die kräftigen finanzpolitischen Impulse stützen die Konjunktur laut DIW-Mitteilung weiterhin. Nach einem wohl schwachen dritten Quartal deute das Barometer somit für das Schlussquartal auf ein spürbares Wachstum hin. "Die deutsche Wirtschaft startet offenbar einen Jahresendspurt, vor allem weil die Industrie nach Jahren der Schwäche endlich wieder Tritt fasst", sagt DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. Von einem breiten Aufschwung sei Deutschland aber noch ein gutes Stück entfernt, denn die privaten Haushalte hielten sich angesichts hoher Preise und eines schwachen Arbeitsmarkts weiter zurück - und auch die privaten Investitionen schwächelten weiterhin.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)