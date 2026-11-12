Divyashakti Granites: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Divyashakti Granites äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Divyashakti Granites ein EPS von -0.080 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.93 Prozent auf 61.4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch