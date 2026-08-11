Divyashakti Granites präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Divyashakti Granites äusserte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.21 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Divyashakti Granites 0.920 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Divyashakti Granites 79.6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 46.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 148.1 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch