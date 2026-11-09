Divis Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Divis Laboratories hat sich am 07.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 42.49 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Divis Laboratories 25.97 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Divis Laboratories 36.76 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch