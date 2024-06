Dividendenaussicht: So viel Dividende zahlt S&P 500-Papier Bath Body Works an Anleger

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Bath Body Works am 27.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0.80 USD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung von Bath Body Works beläuft sich auf 182.00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung von Bath Body Works hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 2.15 Prozent reduziert.

Bath Body Works- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die Bath Body Works-Aktie via NYSE bei einem Wert von 39.03 USD aus dem Geschäft. Bath Body Works weist für 2024 eine Dividendenrendite von 1.84 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 1.79 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Bath Body Works via NYSE 6.12 Prozent verteuert. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 11.12 Prozent statt.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Bath Body Works

Für 2025 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0.82 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 2.11 Prozent bedeuten.

Bath Body Works-Schlüsseldaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Bath Body Works steht aktuell bei 8.929 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Bath Body Works besitzt aktuell ein KGV von 11.33. 2024 setzte Bath Body Works 7.429 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 3.85 USD.

Redaktion finanzen.ch