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04.11.2026 06:37:00
Divgi TorqTransfer Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Divgi TorqTransfer Systems lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Divgi TorqTransfer Systems im vergangenen Quartal 1.43 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Divgi TorqTransfer Systems 829.7 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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