Divgi TorqTransfer Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Divgi TorqTransfer Systems präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Divgi TorqTransfer Systems mit einem Umsatz von insgesamt 1.37 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 716.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 91.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch