Diversified Royalty: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Diversified Royalty hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.050 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Diversified Royalty im vergangenen Quartal 21.7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Diversified Royalty 17.9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch