Diversified Royalty präsentierte Quartalsergebnisse

Diversified Royalty hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Diversified Royalty einen Umsatz von 18.3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch